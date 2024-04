Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na tarde desta sexta (15), faltou luz no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A queda de energia afetou pousos e decolagens no segundo aeroporto mais movimentado do país. Segundo a concessionária que administra Congonhas, a queda de energia afetou a torre de controle. A Enel ainda apura as causas do ocorrido.