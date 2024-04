RECORD Belém inaugura prédio tecnológico para garantir programação de qualidade ao Norte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A RECORD Belém está de casa nova. Um novo prédio cercado de tecnologia vai garantir programação de qualidade para o telespectador do Norte do Brasil. O prédio tem três andares e conta com tecnologia de ponta, novo estúdio, novos cenários, e equipamentos modernos de captação, edição e exibição de imagem, onde vão trabalhar produtores, editores, repórteres e apresentadores: é um marco na região Norte do país. Foram longos 14 meses até que a obra fosse entregue; confira os detalhes na reportagem.