RECORD transmite semifinal do Paulistão entre Palmeiras e Novorizontino na próxima semana

A RECORD transmite, com exclusividade na TV aberta, a partida entre Palmeiras e Novorizontino pela semifinal do Paulistão 2024. Restam quatro clubes na luta pelo título. Correndo por fora, o Novorizontino já aprontou nesse campeonato. Na primeira fase, conseguiu arrancar um empate do Palmeiras no último lance do jogo. Agora, vai enfrentar de novo o Verdão, que busca o tricampeonato.