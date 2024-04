Relatório do IBGE aponta que 60% da população brasileira adulta está acima do peso Consumo de alimentos ultraprocessados é apontado como um dos principais motivos para a obesidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo dados do IBGE, 60% da população adulta está acima do peso no Brasil. O consumo de alimentos ultraprocessados é apontado como um dos principais motivos para a obesidade. O índice é superior ao dado global mais recente, que diz que 38% por cento da população mundial tem o mesmo problema. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, os óbitos relacionados ao índice de massa corporal elevado, que é a relação entre peso e altura, aumentaram de 74 mil em 1990 para quase 178 mil em 2019.