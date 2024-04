Representantes dos Três Poderes comemoram os 200 anos da criação do Senado Federal Nesses dois séculos, leis brasileiras aprovadas no Senado se transformaram em referências mundiais

A sessão especial em comemoração ao bicentenário reuniu representantes dos Três Poderes, parlamentares e autoridades de outros países no plenário da casa. A história do Senado começou quase dois anos depois da Independência, em 25 de março de 2024, com a promulgação da primeira Constituição Brasileira. Nesses dois séculos, leis brasileiras aprovadas no Senado se transformaram em referências mundiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Civil.