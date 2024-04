Revoltados com enchentes, moradores da Baixada Fluminense fazem protesto Desde sexta-feira (22), oito pessoas perderam a vida no estado

Depois de quatro dias, a população do Rio de Janeiro ainda sofre com as consequências da chuva. Revoltados com as inundações em série, moradores da Baixada Fluminense realizaram hoje (25) um protesto. Os manifestantes bloquearam um trecho da BR-116 em Duque de Caxias (RJ). Desde sexta-feira (22), oito pessoas perderam a vida no estado.