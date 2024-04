RJ: ladrões de carga recebem informações privilegiadas de funcionários de transportadora

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde o começo do ano, o estado do Rio de Janeiro registra em média quase sete roubos de carga por dia. Em parte dos casos, os assaltantes recebem informações privilegiadas, passadas por funcionários das transportadoras. Foi o que aconteceu durante uma abordagem na zona sul da capital fluminense. A comunicação do suposto assalto foi feita numa delegacia em Botafogo, na zona sul do Rio. Em depoimento, o motorista afirmou que, ao estacionar o caminhão, um homem apareceu ao lado da porta com uma arma e anunciou o assalto. O criminoso teria assumido a direção do veículo e ainda colocado capuzes nas cabeças da vítima e do ajudante.