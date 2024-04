Robinho passa primeiro dia da pena em cela de oito metros quadrados na prisão de Tremembé (SP) A defesa do ex-jogador ainda tenta um novo habeas corpus para que ele saia da cadeia

Robinho começou a cumprir, nesta sexta (20), a pena de nove anos imposta pela Justiça italiana pelo estupro de uma jovem albanesa em 2013. Ele vai passar os próximos dez dias isolado em uma cela no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A penitenciária é conhecida como o presídio dos famosos, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, entre outros. A defesa do ex-jogador ainda tenta um novo habeas corpus para que ele saia da cadeia.