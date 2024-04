Roubos de veículos aumentam 15% no estado do Rio de Janeiro em 2024 Fim de semana foi marcado por assaltos e arrastões em diferentes regiões do Rio

O fim de semana foi marcado por assaltos e arrastões em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Uma das ações aconteceu a poucos metros de uma delegacia. Desde o início do ano, o estado teve um aumento de 15% no número de roubos de veículos. O assalto foi em rua na zona norte do Rio. Moradores contam que os roubos são frequentes, na região. Um dia antes, outro morador foi vítima de roubo na mesma região.