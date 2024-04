Roupas e tênis contrabandeados são apreendidos em operação da Receita Federal em SP

Alto contraste

Dados do anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostram que houve um aumento nas perdas com a pirataria no Brasil em relação ao relatório de 2022. Ainda segundo o levantamento, só o setor de vestuário deixou de arrecadar R$ 40 bilhões como consequência de falsificações. Além do prejuízo financeiro, os produtos falsificados podem ser nocivos à saúde do consumidor.