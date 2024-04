Santos anuncia que jogará final do Paulistão na Vila Belmiro Semifinal contra o RB Bragantino foi disputada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Santos anunciou hoje (28) que vai jogar a final do Paulistão na Vila Belmiro. O Peixe eliminou o RB Bragantino ontem para chegar à decisão, e disputou a partida na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. A torcida aprovou a experiência, mas querem a decisão – que terá partidas de ida e volta – na Baixada. O Corinthians informou que fará uma manutenção do gramado na Neo Química Arena, e o São Paulo também não quis ceder o MorumBis porque quer recuperar o gramado após um show realizado no último fim de semana.