São Paulo é eliminado do Paulistão, e Thiago Carpini enfrenta primeira crise como técnico do clube Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Santos continuam na briga pelo título

Estão definidos os semifinalistas do Paulistão 2024! Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Santos continuam na briga pelo título. O São Paulo acabou eliminado e o técnico Thiago Carpini foi alvo de críticas, mas, por enquanto, segue no comando do time. Na opinião da torcida, ele demorou para colocar em campo James Rodrigues. O colombiano também não participou da disputa de pênaltis.