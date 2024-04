Sem ajuda do pai de Neymar, Daniel Alves não paga fiança e vai passar mais uma noite na prisão

Alto contraste

O pai de Neymar negou hoje (21) que vá ajudar Daniel Alves a pagar a fiança na Espanha. O jogador ainda não conseguiu reunir o dinheiro necessário, e vai passar pelo menos mais esta noite na cadeia. Hoje, o pai de Neymar divulgou uma nota onde diz que, apesar de ter ajudado Daniel Alves num primeiro momento – a indenização de R$ 800 mil paga à vítima ainda durante o curso do processo –, negou que desta vez irá ajudá-lo novamente. Sem a ajuda de Neymar pai e com as contas bloqueadas, Daniel Alves busca uma alternativa para conseguir deixar a cadeia. A defesa quer usar o dinheiro que o jogador vai receber de volta da Fazenda da Espanha, órgão similar à Receita Federal do Brasil.