Servidor é gravado agredindo colegas de trabalho no Instituto Federal de Minas Gerais

Um servidor do Instituto Federal de Minas Gerais foi gravado agredindo colegas de trabalho num município da região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram a discussão entre o servidor e as funcionárias. A mulher que gravou as imagens preferiu não mostrar o rosto, e revelou que a confusão começou depois que o homem teria se recusado a receber o atestado médico de uma colega. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a denúncia.