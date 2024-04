Silvinei Vasques e outras sete pessoas são denunciados por fraude na compra de blindados para a PRF O Ministério Público Federal flagrou blindados parados no pátio da PRF do Rio de Janeiro

O Ministério Público Federal denunciou o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e outras sete pessoas por fraude na compra de veículos blindados para a corporação. As negociações, fechadas entre 2020 e 2022, chegam a R$ 13 milhões. As investigações começaram em maio de 2023, quando o Ministério Público Federal flagrou blindados parados no pátio da PRF do Rio de Janeiro.