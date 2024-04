STJ decide que Robinho deve cumprir pena no Brasil por estupro na Itália Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pela Justiça italiana

O ex-jogador Robinho vai cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, cometido na Itália. A decisão foi tomada hoje (20) pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O placar foi de nove votos a favor da homologação da sentença, determinada pela Justiça italiana, e dois votos contrários. Segundo a acusação, o ex-jogador e outros cinco homens violentaram uma albanesa numa casa noturna em 2013. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, afirmou que a decisão da corte é constitucional.