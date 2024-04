Temporais desta quarta (27) causam estragos no Espírito Santo, Maranhão e Ceará

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Temporais voltaram a provocar estragos em boa parte do país. No Espírito Santo, continuam as buscam por três desaparecidos após as chuvas que atingiram o estado no último fim de semana. Até agora, o temporal matou 20 pessoas e deixou 20 mil desalojados. A previsão é de mais chuvas para a região nos próximos dias. No Maranhão, as fortes chuvas que atingiram o estado abriram uma enorme cratera na BR-222, na altura de Bom Jesus das Selvas. A rodovia está completamente interditada e não há registro de feridos. As chuvas também causaram estragos na manhã de hoje (27) em Aquiraz, no Ceará. O teto de um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal desabou com o temporal. O acidente não deixou feridos.