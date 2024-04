Tenente do Corpo dos Bombeiros é atingida por bala perdida durante troca de tiros no Rio Ela foi levada ao hospital e o estado de saúde é grave

Uma tenente do Corpo dos Bombeiros foi atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre um policial e assaltantes no Rio de Janeiro. Ela foi levada ao hospital e o estado de saúde é grave. Quatro criminosos tentaram roubar um carro e foram surpreendidos por um policial, que estava no restaurante.