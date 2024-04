Terremoto de 4,8 graus na escala Richter atinge a região nordeste dos Estados Unidos Segundo o serviço geológico estadunidense, foi o maior abalo na região nordeste do país desde 1950

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um terremoto de magnitude 4,8 graus – em uma escala que vai até 10 – atingiu a região nordeste dos Estados Unidos. O tremor chegou a interromper uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas hoje (5) pela manhã, em Nova York. O epicentro foi registrado no estado de Nova Jersey. Segundo o serviço geológico estadunidense, foi o maior abalo na região nordeste do país desde 1950. Moradores de Maryland e Massachussets também sentiram os tremores. Não houve registro de vítimas ou danos estruturais.