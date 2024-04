Terremoto de 7,4 graus na escala Richter provoca nove mortes e deixa mais de mil feridos em Taiwan Cerca de quatro mil brasileiros moram em Taiwan; segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Taiwan, pelo menos nove pessoas morreram durante um terremoto de magnitude 7,4 graus, em uma escala que vai até dez. O número de feridos já passa de mil. As equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes em meio aos escombros do pior terremoto a atingir o país em 25 anos. Cães farejadores ajudam nas operações. Cerca de quatro mil brasileiros moram em Taiwan; segundo o Itamaraty, não há brasileiros entre as vítimas.