UE cobra explicações de plataformas digitais sobre inteligência artificial e notícias falsas Principal preocupação do bloco europeu é com o impacto que a inteligência artificial pode ter nos processos eleitorais

A União Europeia cobrou explicações de oito plataformas digitais sobre o uso de inteligência artificial e a divulgação de conteúdo falso. O pedido, protocolado hoje (14), atinge as redes sociais e sites de busca mais populares do mundo. São eles: Bing – mecanismo de busca da Microsoft –, Facebook, Google Pesquisa, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube e X, o antigo Twitter. A principal preocupação do bloco europeu é com o impacto que informações, imagens e vídeos manipulados pela inteligência artificial podem ter nos processos eleitorais.