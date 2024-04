UE faz levantamento sobre as facções ligadas ao crime organizado no Brasil que mais atuam no continente Para os investigadores, a máfia albanesa fornece armas para o PCC em troca de cocaína

A União Europeia fez um levantamento das redes criminosas que mais atuam no continente. Uma das principais facções brasileiras é citada no relatório. Para os investigadores, a máfia albanesa fornece armas para o PCC em troca de cocaína. As investigações apontam que metade das facções mais perigosas da Europa está envolvida com o tráfico de drogas.