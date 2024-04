Última semana de março tem previsão de chuva no Centro-Norte do país

Alto contraste

Em março já tivemos onda de calor, temperaturas mais amenas e temporais generalizados. A última semana do mês terá bastante chuva no Centro-Norte do país e temperaturas de verão. Neste momento, chove em algumas cidades do Nordeste, no sul do Amazonas, norte de Mato Grosso e em pontos do Sudeste. Tem alerta para chuva volumosa entre os litorais de Pernambuco e do Rio Grande do Norte com chance de transbordamento. Os temporais podem causar transtornos também do norte de São Paulo até o sul do Amazonas.