O primeiro dia do outono no Brasil foi marcado por temporais em alguns pontos. Nesta quinta (21), as chuvas devem continuar nas mesmas regiões. A frente fria vinda do Sul chega a São Paulo trazendo chuvas fortes, e o Centro-Oeste entra em alerta para deslizamentos e enchentes. Tempo firme apenas no interior da Bahia, no Espírito Santo, e no norte de Roraima e Amapá.