Veja a previsão do tempo para esta sexta (29) Nuvens carregadas e ventos úmidos favorecem a chance de chuvas no país

Nesta sexta (28), uma grande quantidade de nuvens carregadas paira sobre o país e, com a circulação de ventos úmidos, o clima fica favorável para chuvas. No extremo Norte, risco de transbordamentos, e risco de deslizamentos de terra entre a zona da mata de Minas Gerais e o interior do Rio de Janeiro.