O domingo de Páscoa (31) deste ano deve ser de temporais nas regiões Norte e Nordeste do país, especialmente nos estados do Maranhão e Sergipe. Em São Paulo, após a onda de frio dos últimos dias, o sol volta com tudo e mantém o tempo firme até segunda-feira.