Veja a previsão do tempo para o fim de semana

As imagens de satélite mostram chuva neste momento em pontos isolados da região Norte. Neste sábado (6), a chuva mais pesada deve cair sobre o Nordeste. No Sudeste, a frente fria avança e deixa o tempo mais instável no litoral de São Paulo, inclusive, com alerta para temporais e ventania na Baixada Santista. Em Salvador, no Maranhão e no oeste do Amazonas, há risco de novas enchentes.