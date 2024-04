Veja a previsão do tempo pelo Brasil para o fim de semana

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste sábado (23), a frente fria avança devagar pelo oceano e provoca mais um dia de temporais sobre parte do Centro-Oeste e do Sudeste. Novas enxurradas e deslizamentos podem ocorrer em toda a área destacada do mapa. No litoral paulista, o mar fica agitado com ondas de até 2,5 metros. Em grande parte da região Sul, interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, da Bahia e de Minas Gerais, o sábado será de tempo firme.