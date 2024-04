Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (17) As imagens de satélite mostram muitas nuvens de chuva sobre as regiões Sul, Norte e Nordeste

Neste sábado (16), a onda de calor fez as temperaturas passarem dos 35 ºC em boa parte do Brasil. O domingo (17) será típico de verão e as temperaturas seguem bem altas pelo menos até o meio da semana que vem. As imagens de satélite mostram muitas nuvens de chuva sobre as regiões Sul, Norte e Nordeste. Amanhã, a frente fria avança em direção ao Sudeste e provoca temporais também no litoral sul de São Paulo.