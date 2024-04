Veterinários defendem que adestramento e cuidado podem evitar ataques violentos de cães pitbull

Alto contraste

Além do Rio de Janeiro, outros estados e cidades possuem legislações sobre cães da raça pitbull. Veterinários defendem que ataques violentos podem ser evitados com adestramento e cuidado. Justamente pelo risco de ataques, organizações internacionais estimam que pitbulls sejam proibidos ou enfrentem sérias restrições em pelo menos 29 países. No Reino Unido, por exemplo, é contra a lei criar, vender ou doar cães dessa raça desde 1991. Já na Espanha, o tutor precisa implantar um chip no pitbull e fazer um seguro contra possíveis ferimentos causados a terceiros. No Brasil, as regras dependem de cada estado ou cidade.