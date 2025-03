Xerife diz que Gene Hackman e a esposa estavam mortos 'há um bom tempo' JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 23h55 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h20 ) twitter

A polícia americana afirmou que não sabe há quanto tempo o ator Gene Hackman e a mulher dele estavam mortos em casa. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal do Novo México. Uma autópsia não identificou lesões, e o xerife à frente do caso disse que os dois morreram "há um bom tempo". Segundo a imprensa americana, os corpos do casal estavam em cômodos diferentes e havia comprimidos espalhados pela casa. Um dos cachorros da família também morreu.

