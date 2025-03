Yuri Alberto busca redenção no Corinthians em final do Paulistão Atacante tenta superar fase difícil e liderar o time contra o Palmeiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h44 ) twitter

Yuri Alberto vive roteiro de cinema no Corinthians e tenta coroar redenção com título paulista

O Corinthians busca quebrar um jejum de seis anos sem conquistar o título do Campeonato Paulista. A equipe aposta em Yuri Alberto, que tenta deixar para trás uma fase complicada vivida em 2024. A chegada de Memphis Depay trouxe mudanças positivas para o atacante, que encerrou a temporada como artilheiro do Brasil com 31 gols.

Yuri enfrentou dificuldades na primeira metade da temporada, mas com Memphis Depay e outros jogadores importantes no meio de campo, ele encontrou espaço para se destacar.

O clássico contra o Palmeiras promete ser acirrado, com Yuri sendo peça-chave na busca pela vitória. O atacante espera coroar sua recuperação com o título paulista, fortalecendo a conexão com a torcida corintiana.

