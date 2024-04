La Niña: a ‘irmã’ do El Niño que está prestes a chegar ao Brasil

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

Em uma série de comunicados recentes, diversas entidades ligadas à previsão do tempo ao redor do mundo classificaram como provável a chegada da La Niña no segundo semestre deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Turistas elegem os 10 melhores pratos típicos brasileiros; qual é o 1º lugar?

• La Niña: a ‘irmã’ do El Niño que deve chegar ao Brasil em breve

• Estudo revela temor entre brasileiros de serem trocados por tecnologia de IA

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.