Ações do Gefron geram prejuízo de 230 milhões às facções criminosas com Tolerância Zero As ações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), entre janeiro de abril deste ano, provocaram um prejuízo de quase R$ 230 milhões... Momento MT|Do R7 10/05/2025 - 09h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 09h26 )

As ações do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), entre janeiro de abril deste ano, provocaram um prejuízo de quase R$ 230 milhões às facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na região fronteira de Mato Grosso com a Bolívia.

Para saber mais sobre esses resultados impactantes e as ações do programa Tolerância Zero, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

