Agentes de Trânsito atuam com agilidade em acidente na Avenida Ulisses Pompeu

Intervenção foi imediata: isolamento da área, controle do fluxo de veículos e assistência às equipes de resgate Na manhã desta quarta-feira-feira (2), a equipe de Agentes Municipais de Trânsito de Várzea Grande prestou apoio imediato em um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, uma das vias de maior fluxo da cidade. Duas vítimas foram socorridas no local e encaminhadas com urgência ao Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG). Informações preliminares indicam que uma delas apresentava estado grave, sendo reanimada dentro da ambulância durante o atendimento de emergência.

Para mais detalhes sobre a rápida ação dos agentes e a situação do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

