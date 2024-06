Aline Mariga: a promessa do ciclismo brasileiro

Na última quinta-feira (28), a atleta Aline Mariga registrou mais uma conquista para o seu histórico de competições, ao garantir o terceiro lugar do pódio no Campeonato Brasileiro de Contrarrelógio 2024, realizado em Palmas–TO. A sorrisense faturou a medalha de bronze com seu desempenho ao alcançar a marca de 29min19s, e se destacar durante a participação que reuniu atletas de todo o Brasil.

