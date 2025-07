Ana Hickmann atualiza estado de saúde de Edu após cirurgia contra câncer: ‘Forte’ A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, atualizou o estado de saúde do noivo, Edu Guedes, de 51, que passou por cirurgia após descobrir... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h58 ) twitter

Post de Ana Hickmann — Foto: Reprodução | Instagram Momento MT

A apresentadora Ana Hickmann, de 44 anos, atualizou o estado de saúde do noivo, Edu Guedes, de 51, que passou por cirurgia após descobrir um câncer. A apresentadora usou seu Instagram, nesta terça-feira (2), para falar da recuperação do apresentador após uma cirurgia em meio ao tratamento contra um câncer no pâncreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

