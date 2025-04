Anttonia, filha de Gloria Pires, abre álbum de viagem com o noivo: ‘Bahia’ Anttonia, de 32 anos, Filha da atriz Glória Pires e do cantor, Orlando Morais, aproveitou esta sexta-feira (25), para descansar em... Momento MT|Do R7 26/04/2025 - 01h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 01h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Anttonia, de 32 anos, Filha da atriz Glória Pires e do cantor, Orlando Morais, aproveitou esta sexta-feira (25), para descansar em um resort na região de Sauípe, no litoral da Bahia. A influenciadora compartilhou com seus seguidores uma série de registros do dia nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Momento MT:

PF E PC/PR apreendem embarcação e veículo com caixas cigarros estrangeiros no Paraná

Audiência pública em Barra do Bugres debaterá obras da MT-246

Lei assegura atendimento contínuo de equoterapia a pessoas com deficiência