Apesar da crise de hospedagem, governo mantém Belém como sede da COP 30 e cobra implementação de acordos climáticos O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, descartou mudança na sede da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública – Preparativos para a realização da 30ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas. Dep. Duda Salabert (PDT - MG) Momento MT

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, descartou mudança na sede da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, prevista para novembro, apesar dos atuais problemas de reservas de hospedagem em Belém. Ele participou de audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (6). “Sim, vai ser em Belém. E costumo brincar que o plano B é Belém. Há vários motivos, porque a decisão de fazer em Belém é de um simbolismo muito grande por ser uma cidade que representa a realidade da esmagadora maioria do mundo. Nós queremos mostrar os desafios que ainda temos pela frente. Belém teve uma série de investimentos que estão assegurando que a população vai ter um legado extremamente positivo, inclusive em infraestrutura”, disse.

Para saber mais sobre a COP 30 e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Monitoramento de biomas ajuda a resolver questões comerciais, dizem debatedores

Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’

PF e PC/AM prendem foragido por feminicídio no Amazonas