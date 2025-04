Após guerra comercial, commodities disparam e Brasil vê oportunidade entre riscos Depois das chamadas “trumpalhadas” — como a imprensa está se referindo às idas e vindas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h07 ) twitter

Depois das chamadas “trumpalhadas” — como a imprensa está se referindo às idas e vindas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — o cenário econômico global está tentando se reorganizar. Ontem mesmo, depois que Trump retirou as tarifas de mais de 75 países (nivelou todos a 10%, mantendo apenas a China com taxas de 125%) as bolsas da Europa e da Ásia disparam. E dando continuidade ao otimismo do mercado, nesta quinta-feira (10.04), por exemplo, a Bolsa de Chicago (CBOT) amanheceu com a soja em alta, dando continuidade ao movimento positivo do final da tarde de ontem, quando a oleaginosa subiu quase 20 pontos.

Para entender melhor como o Brasil pode se beneficiar nesse cenário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

