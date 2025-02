Momento MT |Do R7

Após perder 40 kg, Maiara estrela ensaio de biquíni e exibe corpo definido: ‘Perfeita’ A cantora Maiara, de 37 anos, estrelou um ensaio de biquíni decotado e com estampa quadriculada neste domingo (02), e caprichou nas...

A cantora Maiara, de 37 anos, estrelou um ensaio de biquíni decotado e com estampa quadriculada neste domingo (02), e caprichou nas caras e bocas diante das lentes. Os registros foram divulgados pela cantora sertaneja, da dupla Maiara & Maraisa, em seus Stories do Instagram, com cliques dela dentro e fora da piscina.

Para mais detalhes sobre essa transformação impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: