Após transformação no corpo, Duda Reis impõe regras rígidas para nova gravidez

Duda Reis revelou que não pretende engravidar novamente tão cedo, priorizando os cuidados com seu corpo após mudanças drásticas provocadas pela gestação de sua filha, Aurora. A influenciadora contou que ganhou 27 kg na gravidez e sofreu com flacidez, especialmente nos seios. Por isso, passou por uma mastopexia com prótese e lipoaspiração nas costas e flancos.

