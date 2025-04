Às vésperas da COP30, agronegócio cobra protagonismo e questiona a “Moratória” Com a COP30 se aproximando, o setor agropecuário brasileiro busca alinhar o discurso sobre sustentabilidade, enquanto cresce o impasse... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a COP30 se aproximando, o setor agropecuário brasileiro busca alinhar o discurso sobre sustentabilidade, enquanto cresce o impasse em torno da Moratória da Soja (saiba mais aqui). Produtores e exportadores ainda divergem sobre o futuro do acordo privado que proíbe a compra de soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia após 2008 – mesmo quando em conformidade com a lei.

Para entender melhor os desafios e as oportunidades que o agronegócio enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Entrega de 192 apartamentos e implantação do campus da UFMT marcam evento em Lucas do Rio Verde nesta quinta-feira (24)

Produtores pressionam governo por solução às dívidas rurais

Expomonte 2025 promete movimentar a economia do Triângulo Mineiro