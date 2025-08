Atlético-MG vence Flamengo no Maracanã e leva vantagem para o jogo de volta na Copa do Brasil O Atlético-MG surpreendeu o Flamengo e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o rubro-negro, na noite desta quinta-feira... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 01h36 (Atualizado em 01/08/2025 - 01h36 ) twitter

Pedro Souza

O Atlético-MG surpreendeu o Flamengo e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o rubro-negro, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol decisivo foi marcado por Cuello, no segundo tempo, garantindo ao Galo uma vantagem mínima para o confronto de volta.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

