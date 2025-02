Aula inaugural do curso técnico em instrumento musical terá palestra gratuita com maestro A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, neste sábado (22.2), a aula inaugural do curso técnico... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h26 ) twitter

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, neste sábado (22.2), a aula inaugural do curso técnico em instrumento musical. O evento ocorre em Cuiabá, na Escola Estadual André Avelino (bairro CPA I), a partir das 13h30. A entrada é gratuita, mas limitada a 400 pessoas. Participam da aula inaugural o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, o deputado estadual Diego Guimarães, representantes das escolas onde o curso será ofertado, e o maestro Fabrício Carvalho, que irá ministrar a aula magna “Música e formação técnica: diálogos sobre para um novo e dinâmico mercado de trabalho”. O curso técnico em instrumento musical é uma parceria da Seciteci e Fundação Educamais, com apoio da Unidade de Educação de Cuiabá (Unec) e Assembleia Legislativa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Em sessão solene em homenagem ao Brics, embaixador ressalta importância do diálogo entre Legislativo e Executivo

