Balanço do semestre: projeto aprovado criminaliza produção de ‘deepnude’ com inteligência artificial No primeiro semestre de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3821/24, que inclui no Código Penal o crime de manipular...

21/07/2025

