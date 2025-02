Banco Central eleva o custo do crédito e preocupa o agronegócio O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (29.01) um novo aumento na taxa Selic, que passou... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h26 ) twitter

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (29.01) um novo aumento na taxa Selic, que passou de 12,25% para 13,25% ao ano. Essa foi a quarta elevação consecutiva e coloca a taxa no maior patamar desde setembro de 2023. A medida tem como objetivo conter a inflação, mas gera impactos diretos sobre a economia, especialmente para o setor do agronegócio.

Para entender melhor como essa decisão afeta o agronegócio e quais são as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

