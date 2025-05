Bia Miranda comemora 1º mês de vida da filha: ”Internada desde o nascimento’ Bia Miranda, de 21 anos, comemorou em suas redes sociais, neste domingo (25), o primeiro mês de vida de sua filha, Maysha, que nasceu... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h56 ) twitter

Story de Bia Miranda — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Bia Miranda, de 21 anos, comemorou em suas redes sociais, neste domingo (25), o primeiro mês de vida de sua filha, Maysha, que nasceu no dia 23 de abril. A menina, que é fruto do relacionamento da influenciadora com Samuel Sant’anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto, ganhou uma decoração em sua incubadora: um desenho da princesa Branca de Neve pelo seu primeiro mês de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

