Bianca Biancardi curte dia com Mavie sem a mãe da menina: ‘Dia de salão e passeio’ Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar, encantou os seguidores ao compartilhar momentos fofos com a sobrinha... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h58 ) twitter

Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi e cunhada de Neymar, encantou os seguidores ao compartilhar momentos fofos com a sobrinha Mavie, de 1 ano e 8 meses. Na noite desta segunda-feira (28), Bianca postou nos Stories do Instagram fotos da pequena fantasiada de Branca de Neve. “Não basta ser tia, tem que ir na casa do vizinho tirar foto com a branca de neve kkk”, brincou.

