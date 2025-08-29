Bombeiros extinguem incêndio e impedem que chamas destruam Parque Florestal O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na noite de quinta-feira (28.8), um incêndio em uma reserva florestal...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na noite de quinta-feira (28.8), um incêndio em uma reserva florestal ao lado do Parque Florestal, no município de Sinop (a 481 km de Cuiabá). O trabalho integrado das equipes garantiu a preservação da área e também do parque.

